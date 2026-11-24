المؤتمرنت -

العدو يواصل مجازره بحق المدنيين

صعّد العدو السعودي من عدوانه الهمجي على اليمن، مستهدفاً المنشآت الخدمية والمناطق السكنية ووسائل النقل، ومرتكباً المزيد من المجازر بحق المدنيين.



وفي التفاصيل، استهدف طيران العدو السعودي بعدة غارات سكن عمال مبنى الاتصالات بمحافظة الحديدة؛ ما أدى إلى استشهاد 17 عاملاً وإصابة 11 آخرين.



كذلك، استشهد 23 شخصاً وأصيب آخرون جراء استهداف العدو السعودي ثلاث باصات نقل وثلاث شاحنات في وادي معبق في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج.



وشن طيران العدو 11 غارة على مناطق متفرقة من محافظة تعز، أسفرت عن استشهاد طفلة وإصابة 7 آخرين بينهم نساء وأطفال.



وكانت محافظة صعدة قد شهدت، في وقتٍ سابق، جريمة جديدة ارتكبتها العدو السعودي، أدّت إلى استشهاد 3 مدنيين، بينهم طفلة، وإصابة 16 آخرين.



وارتفعت حصيلة ضحايا العدو السعودي منذ بداية تصعيده الأخير وحتى أمس الاثنين، إلى 450 شهيداً و971 جريحاً.