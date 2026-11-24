المؤتمرنت -

رصد ثلاث هزات أرضية قبالة ساحل الحديدة

سجّلت محطات مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين، اليوم، ثلاث هزات أرضية خفيفة في البحر الأحمر، على بُعد 74 كيلومتراً غرب ساحل مدينة الحديدة، وبعمق بلغ 11 كيلومتراً.



ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن رئيس المركز، المهندس محمد الحوثي، قوله: أن الهزة الأولى سُجّلت عند الساعة 3:08 فجراً بقوة 3.7 درجات على مقياس ريختر، فيما سُجّلت الثانية عند الساعة 5:52 فجراً بقوة 3.1 درجات، والثالثة عند الساعة 10:11 صباحاً بقوة 3.2 درجات.



ولفت إلى أن البحر الأحمر يُعد منطقة نشاط تكتوني وحركة مستمرة للصفائح الأرضية، ما يجعل تسجيل مثل هذه الهزات أمراً دورياً.