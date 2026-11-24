المؤتمرنت -

خسائر الاقتصاد جراء العدوان والحصار

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار عن ارتفاع خسائر القطاعات الاقتصادية جراء استمرار العدوان والحصار السعودي على الشعب اليمني إلى أكثر من تريليون و130 مليارا و881 مليونا و500 ألف دولار.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، نظمته الوزارة اليوم، بالتعاون مع وزارات النقل والأشغال العامة، والإعلام، والعدل وحقوق الانسان، والخارجية والمغتربين، حول الخسائر والأضرار التي طالت القطاعات الاقتصادية جراء استمرار العدوان والحصار السعودي، بحضور وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم، والقائمين بأعمال وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، والإعلام الدكتور عمر البخيتي.



وأوضح البشيري، أن البيانات والتقديرات الأولية الواردة في التقرير الاقتصادي المحدث تكشف أن الخسائر المادية المباشرة خلال التصعيد الأخير الممتد على مدى 133 يوما منذ 13 يوليو وحتى 23 نوفمبر 2026م تجاوزت 881.5 مليون دولار في حصيلة أولية، ليرتفع إجمالي الخسائر التراكمية الأولية للاقتصاد الوطني منذ بداية العدوان إلى تريليون و130 مليارا و881 مليونا و500 ألف دولار.



وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم ما تعرض له الاقتصاد الوطني من تراجع في تعطيل قدراته الإنتاجية وأنشطته، وتضرر أصوله، وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والتأمين.



ولفت البشيري إلى أن العدوان السعودي استهدف خلال فترة التصعيد الأخيرة أكثر من 25 مصنعًا منها 22 مصنعا دمرت كليا، وثلاثة مصانع دمرت جزئيا.. مبينا أن القطاع الصناعي تعرض لخسائر مباشرة تجاوزت 376 مليون دولار.



ولفت إلى أن الاستهداف امتد للأسواق التجارية والمخازن ومنافذ حركة البضائع، حيث تجاوزت خسائر القطاع التجاري أكثر من 85 مليون دولار، فيما تجاوزت خسائر القطاع الاستثماري أكثر من 20 مليون دولار.



وأكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد أن وزارة الاقتصاد ستواصل أعمال الحصر والتوثيق والتقييم الاقتصادي للأضرار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والعمل على إعداد قاعدة بيانات متكاملة للخسائر.



وأعلن عن تدشين تطبيق "أنا متضرر" لتوثيق الجرائم والأضرار التي يرتكبها العدوان السعودي أولًا بأول والذي سيتم إطلاقه خلال الأيام القليلة القادمة، ليتمكن كل مواطن يمني من توثيق الجرائم والأضرار خلال التي لحقت به وبممتلكاته.



بدوره، أشار وزير النقل والأشغال العامة إلى أن العدوان وخلال فترة التصعيد الأخيرة تسبب بأضرار كبيرة في البنية التحتية والقطاعات الأخرى بتكلفة تزيد على 350 مليون دولار.



وذكر أن العدوان يستهدف بشكل مستمر المطارات والموانئ اليمنية مخلفا خسائر مباشرة، ومتسببًا بتعطيل حركة البضائع، ورفع تكاليف الشحن والتأمين والتخزين، وتحميل المواطنين أعباء اقتصادية إضافية.



ولفت قحيم إلى أن شبكة الطرق والجسور هي الأخرى تعرضت لأضرار مباشرة في عدد من المحافظات، أبرزها جسر الدليل في محافظة إب، وقطع طريق هيجة العبد الرابط بين محافظتي تعز ولحج، وغيرها.



فيما، أكد القائم بأعمال وزير الإعلام، أن النظام السعودي يرتكب جرائم ضد الإنسانية بحق شعبنا اليمني، من خلال استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية واستهداف النساء والأطفال والشيوخ والأبرياء.



وانتقد صمت المجتمع الدولي إزاء الجرائم المروعة التي يرتكبها العدوان السعودي، مبينًا أن هذا الصمت يشجع النظام السعودي على ارتكاب المزيد من الجرائم.