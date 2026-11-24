المؤتمرنت -

وزارة الداخلية: استشهاد مدير عام جهاز الأمن

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الثلاثاء، استشهاد مدير عام جهاز الأمن الداخلي العميد نعيم محمد أبو نحل (50 عاماً)، إثر عملية اغتيال في قصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي غربي مدينة غزة.



وقالت الوزارة، في بيان، إن اغتيال الاحتلال للعميد أبو نحل جاء عقب ضربات مؤلمة وجهها جهاز الأمن الداخلي لعملاء الاحتلال خلال الفترة الأخيرة.



وأضافت أن اغتيال أبو نحل جاء أيضاً بعد تحقيق الجهاز إنجازات مهمة في محاربة العصابات العميلة للاحتلال والمحتمية داخل مناطق سيطرة جيشه.



وأكدت أن العميد أبو نحل صاحب سجل حافل في جهود التصدي لأجهزة مخابرات الاحتلال وإحباط مخططاتها في قطاع غزة، وذلك على مدار سنوات طويلة من مسيرة عمله الطويلة في جهاز الأمن الداخلي.



حماس تدعو الدول الضامنة إلى التدخل

وأدانت حركة حماس عملية الاغتيال، لافتة إلى أنها تمثّل جريمة حرب موصوفة تأتي في سياق مساعي العدو المجرم المحمومة لاستهداف الجبهة الداخلية وخلق حالة فوضى في قطاع غزة.



وقالت الحركة، في بيان اليوم، إن عمليات الاغتيال الإجرامية التي تستهدف ضباط وعناصر الأمن والشرطة المدنية تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما تمثّله من استهداف مباشر للمجتمع الفلسطيني في قطاع غزة وأمنه الداخلي، وذلك في إطار أدوات الإبادة الجماعية المستمرة التي تنفّذها حكومة الاحتلال الإرهابي ضد المدنيين الأبرياء والبنية المدنية.



ودعت الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى التدخل الفوري للجم الاحتلال وفرض وقف جرائمه وإلزامه بمسار الاتفاق، كما طالبت المجتمع الدولي ومؤسساته بالتحرّك لمحاسبة قادة الاحتلال مجرمي الحرب.



وأشادت الحركة بالمسيرة المهنية الحافلة للشهيد وإسهاماته الجليلة في ضبط الأمن وحماية الجبهة الداخلية لشعبنا في قطاع غزة، ولا سيما خلال الحرب الصهيونية على القطاع.



وشدّدت حماس على أن هذه الجريمة الجبانة لن تفلح في النيل من عزيمة شعبنا أو من حرصه على وحدته وحفظ أمنه.



خروقات متواصلة

وتواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة وخروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع منذ 10 تشرين الأول الماضي، وسط تصاعد عمليات القصف وإطلاق النار والنسف في عدة مناطق من القطاع.



وأفادت وكالة «صفا» الفلسطينية باستشهاد 7 مواطنين آخرين جراء الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع اليوم، بينهم ثلاثة مواطنين استشهدوا جراء قصف من مسيّرة إسرائيلية استهدف نقطة شرطة في شارع 5 غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.



وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول 2023 إلى 74,746 شهيداً و176,234 مصاباً.