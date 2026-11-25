المؤتمرنت -

أجواء باردة في 5 محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة الصغرى تزامنا مع ارتفاع معدلات الرطوبة النسبية، ومع ذلك يستمر الطقس بارداً خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أن يسود طقس بارد أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات ذمار، وعمران، وصنعاء، والبيضاء وصعدة، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 5 - 8 درجات مئوية.



بينما قد يسود طقس بارد نسبياً خلال الليل والصباح الباكر في مرتفعات محافظات إب، والضالع، ولحج، وأبين، وشبوة، وحضرموت، ومأرب، والجوف، والمحويت وحجة، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 8 - 12 درجة مئوية.



ومن المحتمل تشكُّل الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء من المنحدرات الجبلية لمحافظات لحج، وتعز، وإب، وريمة، والمحويت وحجة.



ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية من الطقس البارد خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.



كما نبه سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية المذكورة من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب أو الشابورة المائية.