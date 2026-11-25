المؤتمرنت -

مشاهد نوعيّة توثق تدمير آليات عسكرية للعدوان

وزّع الإعلام الحربي، اليوم، مشاهد نوعيّة جديدة توثق استهداف أفراد وآليات تابعة لتحشيدات العدو السعودي وقتل وجرح العشرات منهم بطائرات "شواظ" الانقضاضية في محيط باب المندب ضمن عملية "والله من ورائهم محيط".



وأظهرت المشاهد -التي تم التقاطها منتصف شهر أكتوبر الماضي- لحظات انقضاض الطائرات "شواظ"، بصورةٍ مباشرة نحو أهدافها في مناطق ساحلية مفتوحة متنوعة، بينها آليات عسكرية وتجمعات لمشاة العدو متحركة وثابتة، مع توثيق لحظات الكشف والاقتراب من الأهداف حتى الاصطدام بها، وحالة الهلع والارتباك في صفوف العدو.



كما أظهرت عمليات تعقب الطائرة لآليات عسكرية متحركة قبل الانقضاض عليها، وكذا استهداف آليات تحمل سلاح، ومعدات شق "شيول" و"بوكلين".



وتضمنت المشاهد استهداف الآليات الحديثة من نوع "أشكوش" الأمريكية باهظة الثمن لتجريد العدو من أهم الوسائل التي يحتاجها للبقاء والتنقل.



ووثقت اللقطات تدمير مدرعات "الاشكوش" الأمريكية، ذات العجلات، وهذه المدرعات قد زودت السعودية تحشيداتها في اليمن، بمئات الآليات من هذا الطراز وقد استطاع أبطال القوات المسلحة اليمنية، من تدمير عدد كبير منها خلال المعارك في عملية "والله من ورائهم محيط" أو في جبهات مأرب والجوف.



ويبلغ سعر هذه المدرعات أكثر من 470 ألف دولار، وفي حال كانت بكامل تجهيزاتها وتسليحها؛ فان سعرها يصل إلى 1.5 مليون دولار، ووفقًا للمشاهد الجديدة؛ فقد تم تدمير وتفجير خمس مدرعات أمريكية من هذا النوع، إلى جانب تدمير مدرعات أمريكية أخرى.

