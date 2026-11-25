المؤتمرنت -

صنعاء تعلن استهداف مينائي جدة وجيزان

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين في العمق السعودي ردًا على العدوان السعودي الغاشم على بلدنًا واستهدافه لميناء الحديدة وتثبيتًا لمعادلة الميناء بالموانئ.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها مساء اليوم، أن العملية الأولى استهدفت ميناء جدة وكانت الإصابة دقيقة، فيما استهدفت العملية الأخرى ميناء جيزان وكانت الإصابة مباشرة.



وأكد البيان، أن العمليتين أسفرتا عن أضرار في المواقع المستهدفة.



وجدّدت القوات المسلحة اليمنية تأكيدها للعدو السعودي المجرم أنها لن تتردد في الرد المباشر والفوري على أي عدوان يستهدف ميناء الحديدة وأنها مستمرة في تثبيت معادلات الردع مهما كانت النتائج والعواقب متوكلة في ذلك على الله ومعتمدة عليه ومسنودة بشعب الإيمان والحكمة.



وأشارت إلى استمرار العمليات العسكرية النوعية باتجاه العمق السعودي وفي فرض معادلة "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد" واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي وضباطه حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز.