المؤتمرنت -

عدوان سعودي على العاصمة صنعاء

شن طيران العدو السعودي، اليوم، سلسلة غارات على العاصمة صنعاء.



وأفاد مصدر محلي بأن العدو السعودي استهدف بثلاث غارات معمل ومستودعات بطاطس بمديرية بني الحارث.



بدورها، أكدت مصلحة الدفاع المدني، أن العدو السعودي يواصل استهداف طواقمها أثناء قيامها بعمليات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف.



وأوضحت المصلحة في بيان، أن العدو استهدف اليوم فرق الدفاع المدني بمديرية بني الحارث في أمانة العاصمة، أثناء قيامها بإطفاء حريق في معرض وسائل نقل، ثم عاود استهدافها، ما أدى إلى إصابة اثنين من أفراد الفرق وتضرر عربات الإطفاء.



وكثف طيران العدو السعودي خلال الساعات الماضية غاراته على محافظات الحديدة وتعز وحجة ولحج وصعدة.