المؤتمرنت -

تهجير أكثر من 1500 فلسطيني من الأغوار

أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأنّ الجيش الإسرائيلي والمستوطنين هجّروا أكثر من 1500 فلسطيني في منطقة الأغوار بالضفة الغربية المحتلة منذ مطلع العام الجاري 2026.



وقال دوجاريك، نقلاً عن المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، إنه جرى تهجير أكثر من 1500 فلسطيني في منطقة الأغوار منذ بداية العام 2026.



وعزا المسؤول الأممي عمليات التهجير إلى "إرهاب المستوطنين الإسرائيليين، فضلاً عن عمليات هدم بسبب عدم الحصول على تصاريح بناء من السلطات الإسرائيلية" التي ترفض منحهم إياها.



وجدد دوجاريك تأكيد وجوب حماية الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وفق ما يقتضيه القانون الدولي، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.



وبالتزامن مع الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة منذ العام 2023، تتكثف اعتداءات جيش الاحتلال وإرهاب المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة. وتشمل الاعتداءات الإرهابية قتل فلسطينيين واعتقالهم، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد وسيارات، وتجريف أراض زراعية، ومنع مزارعين من الوصول إلى مزارعهم، وتهجير فلسطينيين، والتوسع الاستيطاني في أراضيهم.



وبشأن قطاع غزة، أكد دوجاريك مجدداً أنّ نقص زيوت المحركات ومواد التشحيم وقطع الغيار ومعدات الصيانة والإمدادات الطبية يعرقل عمليات الإغاثة وتقديم الخدمات. وقال إنّ عدد شاحنات نقل مياه الشرب لدى مشغلي محطات التحلية الخاصة تقلّص من 500 إلى 150 شاحنة فقط.



وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان، أول من أمس الثلاثاء، أنّ الخروق الإسرائيلية منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 بلغت 6405 خروق، وأسفرت عن استشهاد 1690 فلسطينياً وإصابة 6120 آخرين، إلى جانب اعتقال 223 فلسطينياً، وسط استمرار التنصل من الالتزامات الواردة في البروتوكول الإنساني الملحق بالاتفاق.



وأوضح المكتب أن الاحتلال سمح بإدخال 80937 شاحنة فقط إلى قطاع غزة، من أصل 246 ألف شاحنة كان يفترض دخولها منذ بدء الاتفاق، بنسبة التزام لم تتجاوز 32%، مبيناً أن هذا النقص في إدخال الشاحنات يفاقم الأزمة الإنسانية ويحرم أكثر من 2.4 مليون فلسطيني من أبسط مقومات الحياة، والاحتياجات الأساسية للإغاثة والإيواء.