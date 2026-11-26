المؤتمرنت -

5 هزات أرضية قرب جزيرتي زقر وحنيش

سجلت محطات مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين، خمس هزات أرضية في جنوب البحر الأحمر، قرب جزيرتي زقر وحنيش قبالة السواحل الغربية لليمن، خلال الساعات الماضية، تراوحت قوتها بين 2.8 و4.0 درجات على مقياس ريختر.



وأوضح رئيس المركز، المهندس محمد الحوثي في بيان، أن أقوى الهزات بلغت 4.0 درجات، وسُجلت عند الساعة 11:17 من مساء أمس الأربعاء، على بعد 45 كم شمال غرب جزيرة زقر.



وقال" إن النشاط الزلزالي تركز بين خطي العرض 13.78 و14.39 درجة شمالاً، وخطي الطول 42.21 و42.71 درجة شرقاً، مشيراً إلى أن جميع الهزات ضحلة، وعلى عمق 10 كيلومتر".



وأضاف " أن شمال غرب جزيرة زقر شهد نشاطاً زلزالياً متتابعاً، بدأ عند الساعة 07:10 من مساء أمس بهزة خفيفة بلغت 2.8 درجة، تلاه ذروة النشاط عند الساعة الحادية عشرة مساءً بثلاث هزات متقاربة خلال 44 دقيقة فقط".



وأشار المهندس الحوثي إلى أن الهزة الثانية سُجلت بقوة 3.6 درجة عند الساعة 11:13 مساءً، تلتها الهزة الثالثة، وهي الأقوى، بقوة 4.0 درجات عند 11:17 مساءً، ثم هزة رابعة بقوة 3.8 درجة عند 11:56 مساءً، وكانت جميعها على بعد يتراوح بين 45 و50 كيلومتر شمال غرب جزيرة زقر.



وتطرق إلى أن النشاط الزلزالي انتقل جنوباً، حيث سُجلت هزة خامسة بقوة 2.8 درجة عند الساعة 05:27 صباح اليوم، على بعد 12 كيلومتر شمال غرب جزيرة حنيش.