المؤتمرنت -

طقس اليمن بارد مع تشكل الضباب

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً بارداً في عدد من المحافظات، وتشكل الضباب على أجزاء من المنحدرات الجبلية لست محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أن يسود طقس بارد أثناء الليل والصباح الباكر، محافظات ذمار، وعمران، وصنعاء، والبيضاء وصعدة، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 4 - 8 درجات مئوية.



بينما قد يسود طقس بارد نسبياً إلى بارد مرتفعات إب، والضالع، ولحج، والمحويت وحجة، وهضاب أبين، وشبوة وحضرموت وغرب الجوف وجنوب مأرب، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 08 - 12 درجة مئوية.



ومن المحتمل تشكل الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء من المنحدرات الجبلية لمحافظات حجة، والمحويت، وريمة، وإب، وتعز ولحج.



ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية من الطقس البارد خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.



كما نبه سائقي المركبات في الطرق والمنحدرات الجبلية المذكورة من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب أو الشابورة المائية.