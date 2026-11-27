المؤتمرنت -

6038 غارة عدوانية على اليمن منذ بدء التصعيد

أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، بأن العدو السعودي شن خلال الـ24 ساعة الماضية 104 غارات جوية وصواريخ.



وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن غارات وصواريخ العدو، استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وعمران وحجة وصعدة والحديدة ولحج والبيضاء والضالع من خلال طائرات "F15 وتايفون"، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران وخلّفت عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين جلهم أطفال.



وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيد على بلدِنا بلغت ستة آلاف و38 غارة جوية وصاروخًا.