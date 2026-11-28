المؤتمرنت -

3 شهداء و19 جريحاً في صعدة

استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب 19 آخرون بينهم ستة مهاجرين أفارقة بقصف العدو السعودي على عدد من المديريات الحدودية بمحافظة صعدة خلال الـ 72 ساعة الماضية.



وأوضح مدير مكتب هيئة حقوق الإنسان بصعدة يحيى الخطيب، أن جيش العدو السعودي صعد من استهداف المناطق والمديريات الحدودية بمحافظة صعدة بمختلف أنواع الأسلحة والقصف المدفعي مرتكباً جرائم حرب بحق المدنيين.



وأشار إلى أن حصيلة الضحايا من الشهداء والجرحى خلال الفترة 25-27 نوفمبر الجاري في مديريات باقم ومنبه وشدا والظاهر بلغت ثلاثة شهداء وتسعة عشر مصاباً بينهم ستة مهاجرين أفارقة.



وأكد أن العدو السعودي يتعمد استهداف المواطنين بشكل مباشر، مخلفا الكثير من الضحايا ما بين شهداء وجرحى نتيجة تعرضهم لأعيرة نارية مباشرة، في انتهاك صارخ لكل قوانين حقوق الإنسان.



ودعا منظمات حقوق الإنسان وفي مقدمتها الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بدورها في إدانة هذه الجرائم والعمل على منع حدوثها ومحاسبة مرتكبيها.