المؤتمرنت -

الشريف يواسي آل الصوفي

بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة إلى القاضي/ حمود عبدالله زيد الصوفي، عضو اللجنة الدائمة، والشيخ/ محمد ناصر احمد الصوفي، والشيخ/ عمار احمد ناصر احمد الصوفي، واخوانه، وكافة آل الصوفي، بمديرية يريم محافظة إب، وذلك بوفاة الشيخ/ احمد ناصر احمد الصوفي، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



واشار الامين العام المساعد الى عدد من من مناقب الفقيد واسهاماته الخدمية والخيرية وحضوره السياسي والاجتماعي والفاعل.



وفي برقية العزاء عبّر الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب الأليم .



مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون ".