المؤتمرنت -

العدو يستهدف 6 محافظات بـ86 غارة

أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، بأن العدو السعودي شن خلال الـ24 ساعة الماضية 86 غارة جوية وصاروخًا.



وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنها، أن غارات وصواريخ العدو استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات تعز ولحج وصعدة وحجة والبيضاء من خلال طائرات "F15 وتايفون"، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران وخلّفت شهداء وجرحى من المدنيين بينهم أطفال ونساء.



وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدِنا بلغت ستة آلاف و124 غارة جوية وصاروخًا.