المؤتمرنت -

صنعاء تنفّذ 5 عمليات نوعية في العمق السعودي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ خمس عمليات عسكرية نوعية خلال الـ 48 ساعة الماضية في العمق السعودي، ردًا على العدوان السعودي على بلدنا وجرائمه بحق شعبنا واستهدافه لمحطات الكهرباء والأعيان المدنية في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها، أنها نفّذت خمس عمليات عسكرية نوعية خلال الـ 48 ساعة الماضية، العملية الأولى استهدفت مطار خالد الدولي في عاصمة العدو السعودي الرياض وكانت الإصابة مباشرة.



وأشار البيان إلى أن العملية الثانية استهدفت رادارين في منطقتي أبها وخميس مشيط وكانت الإصابة دقيقة وأدت إلى تعطيل الرادارين، فيما استهدفت العملية الثالثة مصفاة جيزان وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة وتسببت بنشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة.



ولفت إلى أن العملية الرابعة استهدفت معمل غاز الحوية في المنطقة الشرقية جنوبي الأحساء وكانت الإصابة مباشرة وأدت إلى نشوب حرائق في المواقع المستهدفة، واستهدفت العملية الخامسة محطتي كهرباء الشقيق وجيزان وكانت الإصابات دقيقة وأدت إلى أضرار كبيرة في المحطات المستهدفة.



وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها مستمرة بعون الله تعالى في إيلام المعتدي السعودي المجرم بكل قوة وحزم وستواصل بعون الله عمليات التطوير لقدراتها وإمكاناتها حتى الوصول إلى توازن الردع مع هذا العدو المجرم والعميل.



وجدّدت التأكيد على استمرار العمليات العسكرية النوعية باتجاه العمق السعودي وفي فرض معادلة "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد" واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي وضباطه حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا.