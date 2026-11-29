المؤتمرنت -

"ضربات نوعية".. إعــلان عسكري عــاجــل من صنعاء

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ خمس عمليات عسكرية نوعية في العمق السعودي ردًا على العدوان السعودي الغاشم على بلدنا وجرائمه الوحشية بحق شعبنا واستهدافه للأعيان المدنية.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها مساء اليوم، أنها نفّذت خمس عمليات عسكرية نوعية: العملية الأولى استهدفت معمل غاز العثمانية في الأحساء وكانت الإصابة دقيقة وتسببت في نشوب حريق كبير في المواقع المستهدفة.



وأشار البيان، إلى أن العملية الثانية استهدفت كتيبة الإشارة الميدانية للحرس الوطني في عاصمة العدو السعودي الرياض وكانت الإصابة مباشرة، فيما استهدفت العملية الثالثة محطة شدقم الغازية في المنطقة الشرقية وكانت الإصابة مباشرة وتسببت في نشوب حريق في الموقع المستهدف.



ولفت إلى أن العملية الرابعة استهدفت رادارا في منطقة خميس مشيط وكانت الإصابة دقيقة، في حين استهدفت العملية الخامسة ميناء جدة وحققت هدفها بنجاح.



وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها ستواجه كل اعتداء على بلدنا وشعبنا برد مؤلم للعدو السعودي قاتل الأطفال والنساء وستواصل عملياتها باتجاه العمق السعودي بوتيرة متصاعدة، ومستمرة في فرض معادلة "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد"، واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي وضباطه حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار على بلدنا.