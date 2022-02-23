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عالميا.. 5 ملايين و922 ألف حالة وفاة بكورنا
ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا الى أكثر من خمسة ملايين و922 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019م.
وذكرت آخر الإحصائيات ان إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى الآن إلى 427836182 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 5922608 حالات بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 355383199 حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 962241 حالة وفاة من أصل 80202466 إصابة .
وتليها الهند مع تسجيلها 512652 حالة وفاة من أصل 42865431 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 645420 حالة وفاة من أصل 28351327 إصابة.