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أخبار
المؤتمر نت - عالميا.. 5 ملايين و922 ألف حالة وفاة بكورنا

عالميا.. 5 ملايين و922 ألف حالة وفاة بكورنا

المؤتمرنت -
عالميا.. 5 ملايين و922 ألف حالة وفاة بكورنا
ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا الى أكثر من خمسة ملايين و922 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019م.

وذكرت آخر الإحصائيات ان إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى الآن إلى ‪427836182‬ إصابة وإجمالي الوفيات إلى ‪5922608‬ حالات بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة ‪355383199‬ حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 962241 حالة وفاة من أصل ‪80202466‬ إصابة .

وتليها الهند مع تسجيلها 512652 حالة وفاة من أصل ‪42865431‬ إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 645420 حالة وفاة من أصل ‪28351327‬ إصابة.








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