المؤتمرنت -

توقعات أجواء باردة وتكون الضباب على المرتفعات الجبلية

توقع المركز الوطني للأرصاد أجواء باردة على المرتفعات الجبلية و تكون الضباب و الشابورة المائية على أجزاء من المنحدرات الجبلية خلال الـ24 ساعة القادمة .



وأوضح المركز في نشرته أن الاجواء ستكون باردة نسبيا الى باردة أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية لمحافظات" صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، والبيضاء" .



وأشار المركز الى احتمال تكون الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء من المنحدرات الجبلية لمحافظات "حجه، ريمه، إب، وتعز"، فيما ستكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً نهارًا على أجزاء من المرتفعات الغربية.



وفي المناطق الساحلية أفاد المركز بأن الاجواء ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً ومغبرة نسبياً على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا على الاجزاء الجنوبية من الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن؛ حيث تصل سرعتها إلى 25 عقدة .



ووفقا للمركز فإن السماء ستكون خالية من السحب والأجواء ستكون مغبرة نسبيا في المناطق الصحراوية, في حين تكون الرياح معتدلة السرعة تنشط خلال ساعات الظهيرة مثيرة للأتربة والغبار.



كما توقع المركز أن تكون الأجواء في أرخبيل سقطرى غائمة جزئياً بوجه عام، والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط أحياناً حيث تصل سرعتها الى 20 عقدة.



ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة خلال ساعات الليل والصباح الباكر , وحث كبار السن والأطفال والمرضى في المناطق الصحراوية بأخذ الإحتياطات اللازمة من الغبار، وسائقي المركبات في الطرق الصحراوية من التدني في مدى الرؤية الأفقية.



وحذر المركز الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن في الأجزاء الجنوبية من الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج .

