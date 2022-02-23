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أخبار
المؤتمر نت - اصدر رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس 3 قرارات تنظيمية شملت تعيينات جديدة بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام.. ينشر المؤتمرنت فيما يلي نصها

رئيس المؤتمر يصدر قرارات تنظيمية جديدة (نص القرارات)

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يصدر قرارات تنظيمية جديدة (نص القرارات)
اصدر رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس 3 قرارات تنظيمية شملت تعيينات جديدة بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام.. ينشر المؤتمرنت فيما يلي نصها:

قــــرار رئيـس المــؤتمــر الشعبي العام رقـــم (1) لسنة 2022م
بتكليف قائماً بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام.

رئيـس المـؤتمـر الشعبي العام :
- بعد الاطلاع على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه .
- ولما تقتضيه مصلحة العمل التنظيمي .

(قــــــــــــــــــرر)
ماده (1): يُكلف الأخ / ناجي يحي القوسي قائماً بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب بالأمانة العامة للمؤتمرالشعبي العام.
ماده (2) : يــعمل بــهذا الـــقـرار مـن تــاريخ صـــدوره وعــلى الــجـــهات ذات الــعـــلاقـــة تـــنــفيـــذه كــــلاً فــيمــا يــخـصـه.

صـــدر بمقر الأمانة العامة
بتاريخ 22 / رجب / 1443هـ
الموافق 23 / فبراير / 2022م

صــادق بـن أميـن ابـوراس
رئـيـس المـؤتــمـر الشعبي العام


قــــرار رئيـس المــؤتمــر الشعبي العام رقـــم (2) لسنة 2022م
بتكليف قائماً بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيريه بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام.

ـ رئيـس المـؤتمـر الشعبي العام :
- بعد الاطلاع على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه .
- ولما تقتضيه مصلحة العمل التنظيمي .

(قــــــــــــــــــرر)
ماده (1): يُكلف الأخ / سيف عبدالولي الهياشي قائماً بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية بالأمانة العامة للمؤتمرالشعبي العام.
ماده (2) : يــعمل بــهذا الـــقـرار مـن تــاريخ صـــدوره وعــلى الــجـــهات ذات الــعـــلاقـــة تـــنــفيـــذه كــــلاً فــيمــا يــخـصـه.

صـــدر بمقر الأمانة العامة
بتاريخ 22 / رجب / 1443هـ
الموافق 23 / فبراير / 2022م
صــادق بـن أميـن ابـوراس
رئـيـس المـؤتــمـر الشعبي العام


قــــرار رئيـس المــؤتمــر الشعبي العام رقـــم (3) لسنة 2022م
بتعيين نائباً لرئيس دائرة الشباب والطلاب للشؤون التنظيمية

ـ رئيـس المـؤتمـر الشعبي العام :
- بعد الاطلاع على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه .
- وعلى قرار اجتماع اللجنه العامه المنعقد بتاريخ 30/10/2020م.
- ولما تقتضيه مصلحة العمل التنظيمي .

(قــــــــــــــــــرر)
ماده (1): يُعين الأخ / حميد اسماعيل السدعي نائباً لرئيس دائرة الشباب والطلاب للشؤون التنظيمية.
ماده (2) : يــعمل بــهذا الـــقـرار مـن تــاريخ صـــدوره وعــلى الــجـــهات ذات الــعـــلاقـــة تـــنــفيـــذه كــــلاً فــيمــا يــخـصـه.

صـــدر بمقر الأمانة العامة
بتاريخ 22 / رجب / 1443هـ
الموافق 23 / فبراير / 2022م

صــادق بـن أميـن ابـوراس
رئـيـس المـؤتــمـر الشعبي العام









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