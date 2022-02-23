المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يصدر قرارات تنظيمية جديدة (نص القرارات)

اصدر رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس 3 قرارات تنظيمية شملت تعيينات جديدة بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام.. ينشر المؤتمرنت فيما يلي نصها:



قــــرار رئيـس المــؤتمــر الشعبي العام رقـــم (1) لسنة 2022م

بتكليف قائماً بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام.



رئيـس المـؤتمـر الشعبي العام :

- بعد الاطلاع على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه .

- ولما تقتضيه مصلحة العمل التنظيمي .



(قــــــــــــــــــرر)

ماده (1): يُكلف الأخ / ناجي يحي القوسي قائماً بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب بالأمانة العامة للمؤتمرالشعبي العام.

ماده (2) : يــعمل بــهذا الـــقـرار مـن تــاريخ صـــدوره وعــلى الــجـــهات ذات الــعـــلاقـــة تـــنــفيـــذه كــــلاً فــيمــا يــخـصـه.



صـــدر بمقر الأمانة العامة

بتاريخ 22 / رجب / 1443هـ

الموافق 23 / فبراير / 2022م



صــادق بـن أميـن ابـوراس

رئـيـس المـؤتــمـر الشعبي العام





قــــرار رئيـس المــؤتمــر الشعبي العام رقـــم (2) لسنة 2022م

بتكليف قائماً بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيريه بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام.



ـ رئيـس المـؤتمـر الشعبي العام :

- بعد الاطلاع على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه .

- ولما تقتضيه مصلحة العمل التنظيمي .



(قــــــــــــــــــرر)

ماده (1): يُكلف الأخ / سيف عبدالولي الهياشي قائماً بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية بالأمانة العامة للمؤتمرالشعبي العام.

ماده (2) : يــعمل بــهذا الـــقـرار مـن تــاريخ صـــدوره وعــلى الــجـــهات ذات الــعـــلاقـــة تـــنــفيـــذه كــــلاً فــيمــا يــخـصـه.



صـــدر بمقر الأمانة العامة

بتاريخ 22 / رجب / 1443هـ

الموافق 23 / فبراير / 2022م

صــادق بـن أميـن ابـوراس

رئـيـس المـؤتــمـر الشعبي العام





قــــرار رئيـس المــؤتمــر الشعبي العام رقـــم (3) لسنة 2022م

بتعيين نائباً لرئيس دائرة الشباب والطلاب للشؤون التنظيمية



ـ رئيـس المـؤتمـر الشعبي العام :

- بعد الاطلاع على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه .

- وعلى قرار اجتماع اللجنه العامه المنعقد بتاريخ 30/10/2020م.

- ولما تقتضيه مصلحة العمل التنظيمي .



(قــــــــــــــــــرر)

ماده (1): يُعين الأخ / حميد اسماعيل السدعي نائباً لرئيس دائرة الشباب والطلاب للشؤون التنظيمية.

ماده (2) : يــعمل بــهذا الـــقـرار مـن تــاريخ صـــدوره وعــلى الــجـــهات ذات الــعـــلاقـــة تـــنــفيـــذه كــــلاً فــيمــا يــخـصـه.



صـــدر بمقر الأمانة العامة

بتاريخ 22 / رجب / 1443هـ

الموافق 23 / فبراير / 2022م



صــادق بـن أميـن ابـوراس

رئـيـس المـؤتــمـر الشعبي العام



