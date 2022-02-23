المؤتمرنت -

استشهاد معتقل في سجون المرتزقة بمأرب

استشهد المواطن عبدالله علي سعيد قران من أبناء مديرية الجوبة تحت التعذيب في سجون مرتزقة العدوان بمدينة مأرب.



وأوضح مصدر محلي، ان أسرة المواطن قران أبلغت اليوم بوفاته بعد أشهر من الأختطاف في سجون مايسمى بقوات الأمن الخاصة التابعة لمرتزقة العدوان.



وأفاد المصدر لوكالة سبأ، بان الشهيد قران تعرض للتعذيب النفسي والجسدي داخل السجن وتوفي متأثرا بالإصابات التي تعرض لها جراء التعذيب المميت.



وكانت مليشيا حزب الإصلاح قد اختطفت المواطن قران من داخل مدينة مأرب ومنعت أسرته من زيارته او الإطمئنان على صحته.



وسجلت العشرات من حالات الوفاة نتيجة التعذيب في سجون مرتزقة العدوان بمدينة مأرب حيث يشرف عليها عناصر تكفيرية متطرفة تمارس أقسى انواع التعذيب بحق المختطفين.