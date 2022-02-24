المؤتمرنت -

الأمم المتحدة: مواردنا في اليمن تستنفد إلى أقصى حد

أعلنت الأمم المتحدة، أن مواردها في اليمن، تستنفد لأقصى حد، داعية إلى تمويل عاجل لعمليات الإغاثة.



وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عبر تويتر،: "عملية الإغاثة في اليمن شريان حياة لملايين المحتاجين".



وأضاف "تبذل وكالات الإغاثة كل ما في وسعها لمساعدة الأشخاص الأكثر احتياجا، لكن الموارد تستنفد إلى أقصى حد".



وتابع: "هناك حاجة ماسة إلى التمويل"، دون تفاصيل أخرى.



وفي 7 فبراير/ شباط الجاري، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان، من أن "نقص التمويل يهدد بقطع الدعم المنقذ للحياة لملايين الناس في اليمن".



وأضاف المكتب: "قريبًا، سيضطر 11 مليون شخص إلى الاعتماد على حصص غذائية مخفضة".

