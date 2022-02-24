المؤتمرنت -

الشوافي يكشف حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع المقبل

كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن توقعاته لحالة الطقس في اليمن خلال الأيام القادمة حتى نهاية الأسبوع المقبل.



وتوقع الفلكي الشوافي تحسن ملحوظ لهطول الامطار المتفرقة متفاوتة الشدة على المرتفعات الغربية وأجزاء من المناطق المحاذية.



ونشر الشوافي على حسابه فيس بوك ترتيب المناطق والمحافظات حسب نسبة التغطية المتوقعة للهطول:



● المحويت - ريمة - إب - عمران - ذمار - صنعاء -حجة متوقع التغطية للهطول تشمل من 25 - 45% خلال اسبوع.



● الحديدة - الضالع - البيضاء - غرب صعدة - تعز - لحج متوقع التغطية للهطول تشمل من 15- 30%.



● بقية المناطق والمحافظات شبه جفاف وتغطية الهطول المتوقع أقل من 15%.



وأكد الفلكي اليمني أن هذه الأمطار ونسبة تغطيتها القليلة تُعد بداية خير، داعياً إلى متابعة المستجدات ونشرات الطقس.