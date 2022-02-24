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أخبار
المؤتمر نت - المتوكل يعلن دخول القطاع الصحي اليمني حالة حرجة

المتوكل يعلن دخول القطاع الصحي حالة حرجة جراء نفاد الوقود

المؤتمرنت -
المتوكل يعلن دخول القطاع الصحي حالة حرجة جراء نفاد الوقود
أعلن وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور طه المتوكل، عن دخول القطاع الصحي حالة حرجة بسبب استمرار تحالف العدوان الأمريكي- السعودي- الإماراتي في احتجاز سفن الوقود، رغم حصولها على تصاريح أممية.

وحذّر الوزير المتوكل، في اللقاء الطارئ الموسّع لقيادات الوزارة والمنظمات الأممية والأجنبية العاملة في القطاع الصحي باليمن المنعقد اليوم، من توقف المرافق الصحية والطبية في اليمن، نتيجة انعدام المشتقات النفطية، ما يعرّض حياة آلاف المرضى للموت.

ولفت إلى أن استمرار الحصار، ومنع وصول سفن المشتقات النفطية، ضاعف من تفاقم الوضع الصحي إلى جانب ما تعرّض له من قصف وتدمير من قِبل طيران العدوان خلال سبع سنوات، ما يعرّض آلاف المرضى للوفاة، خاصة الموجودين بغرف العنايات المركزة وحضانات الأطفال وغيرها.

وأكد أن القطاع الصحي أمام جريمة مركّبة يتحمّل مسؤوليتها تحالف العدوان باحتجازه سفن المشتقات النفطية، والأمم المتحدة بصمتها .. لافتاً إلى أن استمرار الحصار، ومنع وصول سفن المشتقات النفطية، فاقم من الوضع الصحي إلى جانب ما تعرّض له من قصف وتدمير.

وحمّل وزير الصحة الأمم المتحدة ودول العدوان مسؤولية الوفيات اليومية، بسبب الوضع الصحي المتدهور، نتيجة استمرار منع سفن النفط من الدخول إلى اليمن.

كما أكد أن المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن معنية بتشكيل فريق عمل موحّد للضغط، وإدخال احتياجات القطاع الطبي والصحي من المشتقات النفطية.

وقال: "لا نريد عبارات تضامن، وإنما نريد الوقوف إلى جانب القطاع الصحي في هذا الوقت الحرج، قولاً وعملاً، لمعالجة الوضع الإنساني الحرج".

وجدد الوزير المتوكل الدعوة إلى تحييد القطاع الصحي والمياه والصرف الصحي وقطاع الخدمات عن الاستهداف، وضمان إمدادات الوقود .. مشيراً إلى احتياج القطاع الصحي شهرياً لستة ملايين لتر ديزل لتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومصانع الأوكسجين والمصانع الدوائية.

وأوضح أن هناك 145 مستشفى حكومياً بحاجة إلى مليون و500 ألف لتر ديزل شهرياً، فيما تحتاج مراكز الأورام والأطراف والمختبرات ومراكز الغسيل الكلوي إلى 150 ألف لتر، وتحتاج 184 من المستشفيات الخاصة إلى ثلاثة ملايين لتر، و131 مستوصفاً ومنشأة طبية خاصة إلى 150 ألف لتر، فيما يحتاج 15 مصنع أوكسجين وأدوية 500 ألف لتر.

واستعرض وزير الصحة الوضع الصحي الكارثي والصعوبات التي تواجه القطاع الصحي.. وأضاف: "لا تستطيع سيارات الإسعاف اليوم نقل الحالات الحرجة من محافظة إلى أخرى، نتيجة نقص الوقود، وكذا نقل المصابين، جراء الحوادث المرورية أو غارات العدوان".

واعتبر استمرار أعمال القرصنة البحرية، ومنع دخول سفن المشتقات النفطية، حكماً جماعياً بالموت، سيحوّل المستشفيات إلى مقابر في ظل نفاد الوقود، وتوقف خدمات النقل الإسعافي.

ودعا المنظمات الدولية العاملة في القطاع الصحي في اليمن إلى تحمّل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرّض له القطاع الصحي من تدهور، نتيجة استمرار العدوان والحصار، ومنع دخول سفن المشتقات النفطية.

ونوّه وزير الصحة بدور وجهود عدد المنظمات الدولية، التي وقفت إلى جانب القطاع الصحي خلال سنوات العدوان.










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