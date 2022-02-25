المؤتمرنت -

إسقاط طائرتي استطلاع معادية بالجوف ومأرب

أسقطت الدفاعات الجوية، اليوم، طائرتين استطلاعيتين لقوى العدوان في محافظتي الجوف ومأرب.



وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة استطلاع مقاتلة نوع MQ1 أمريكية الصنع تابعة لسلاح الجو الإماراتي، بصاروخ أرض جو محلي الصنع لم يكشف عنه بعد.



وأكد سريع أن الدفاعات الجوية تمكنت أيضاً من إسقاط طائرة تجسسية من نوع سكان إيغل( Scan Eagle) أمريكية الصنع، بسلاح مناسب.



وأشار إلى أن إسقاط الطائرتين تم أثناء قيامها بأعمال عدائية.