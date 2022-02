المؤتمرنت -

بينهم رئيس أوكرانيا.. ممثلون ورؤساء دول

يتساءل العديد من الأشخاص حول العالم عمن هو رئيس أوكرانيا الحالي، لا سيما عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، لكن الجميع تفاجأ بهويته الأصلية، عقب معرفة أنه ترك التمثيل من أجل العمل بالسياسة، حيث تم تنصيب فولوديمير أولكساندروفيتش زيلينسكي رئيساً لدولة أوكرانيا عقب نجاحه في حملته الانتخابية البسيطة كما وصفتها بعض الصحف العالمية ليتحول فولوديمير من ممثل كوميدي إلى رئيس دولة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية لعام 2019.



ويبدو أن الرئيس الأوكرانى، ليس حالة وحيدة فى التحول من العمل الفنى وخاصة فى التمثيل والاتجاه إلى السياسة، بل والوصول إلى سدة الحكم، حيث وصل العديد من الأشخاص ممن عملوا بالتمثيل حتى ولو لفترات قليلة ثم أصبحوا رؤساء دول منها الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هؤلاء:



رونالد ريجان

يعتبر الممثل الامريكي "رونالد ريجان" من أبرز النجوم الذين انتقلوا الى عالم السياسة، حيث قام "ريجان" ببطولاتٍ عدة في أفلام الغرب الأمريكي، الى أن انتُخِب رئيساً للولايات المتحدة وذلك من عام 1981م الى عام 1989م.



دونالد ترامب

قبل سنواتٍ عديدة من فوز الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، عُرف عن الملياردير ترامب انه مغرم بعالم الفن، حيث شارك في العديد من المشاهد كضيف شرف في المسلسلات التلفزيونية، منها قيامه بدور موظف الفندق في فيلم Home Alone 2: Lost in New York.



جوزيف استرادا

ممثل فلبيني، اشتهر في لعب أدوار رئيسية في العديد من الأفلام والمسلسلات الفلبينية لمدة ثلاثين عاما، واستطاع استرادا من خلال شعبيته الفنية تحقيق انتصار خلال الانتخابات البلدية وبعدها نجح فى أن يصبح رئيسا للبلاد عام 1998.



جيمي موراليس

الرئيس الجواتيمالي جيمى موراليس، كان ممثلا تلفزيونيا لمدى عشرين عاما شارك ببرامج وأفلام كوميدية ساخرة واستطاع بفضل شعبيته الفنية الكبيرة تحقيق فوز في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 25 أكتوبر 2016.



زيلينسكي

قبل دخول الممثل الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" الى عالم السياسة، اشتهر كممثل كوميدي ومنتج أفلام وبرامج كوميدية للتلفزيون الى جانب أنه كان كاتباً للسيناريوهات، وقد شارك في مسلسل "خادم الشعب" بدور مدرس التاريخ يدعى "فاسيلي غولوبورودكو"، ليصبح عام 2019م رئيساً لدولة أوكرانيا.

(وكالات)