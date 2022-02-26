المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يعزي الشيخ أمير الفاطمي

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ/ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ/ أمير احمد محمد الفاطمي، عضو المجلس المحلي بمديرية عنس، وإخوانه، وكافة آل الفاطمي، في وادي الحار مديرية عنس محافظة ذمار، وذلك بوفاة المغفور لها باذن الله تعالى والدته الفاضله.



وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن أصدق التعازي وعظيم المواساة في هذا المصاب .



سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



”إنا لله وإنآ إليه راجعون”.

