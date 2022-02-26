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المؤتمر نت - سّجل المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام استشهاد وإصابة 14 مدنياً جراء انفجار قنابل عنقودية من مخلفات العدوان والحرب على اليمن، خلال الفترة 17 إلى 26 فبراير الجاري

مخلفات العدوان تواصل حصد أرواح المدنيين في اليمن

المؤتمرنت -
مخلفات العدوان تواصل حصد أرواح المدنيين في اليمن
سّجل المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام استشهاد وإصابة 14 مدنياً جراء انفجار قنابل عنقودية من مخلفات العدوان والحرب على اليمن، خلال الفترة 17 إلى 26 فبراير الجاري.

وأوضح المركز في تقرير، أن هذه القنابل والمخالفات تسببت باستشهاد 3 مدنيين في محافظة مأرب، وإصابة 10 في محافظة الحديدة، كما أصيب مدني في محافظة الجوف.

ويسجل المركز التنفيذي بشكل يومي سقوط ضحايا، بسبب التلوث الكبير للقنابل العنقودية، وعدم توفير مستلزمات تأشير المناطق الملوثة بالقنابل العنقودية، ومخلفات الحرب.








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