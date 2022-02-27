الأحد, 27-فبراير-2022 الساعة: 01:42 ص - آخر تحديث: 01:04 ص (04: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
طريق‮ «‬الحرير‮ - ‬القبيطة»‮ ‬تستغيث
شوقي‮ ‬شاهر
لهذا تنزعج الهوية من إصلاحات المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
لماذا هذا الحقد من معظم حكام الخليج على اليمن وسورية والعراق؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
أخبار
المؤتمر نت - استعداداً للمشاركة في التصفيات النهائية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا "الصين 2023".

قبيل تصفيات كأس آسيا .. تكليف السنيني مديراً فنياً للمنتخب الوطني الأول

المؤتمرنت -
قبيل تصفيات كأس آسيا .. تكليف السنيني مديراً فنياً للمنتخب الوطني الأول
كلّف الاتحاد العام لكرة القدم اليوم، المدرب الوطني أمين السنيني مديراً فنياً لمنتخب (اليمن) الوطني الأول، استعداداً للمشاركة في التصفيات النهائية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا "الصين 2023".

يأتي قرار اتحاد اللعبة بتكليف المونديالي أمين السنيني، لتدريب المنتخب إلى حين تعيين مدرب أجنبي، بهدف الإعداد البدني والفني للتصفيات الآسيوية المقرر انطلاقتها في يونيو المقبل، في منغوليا.

وتجري الأمانة العامة للاتحاد الترتيبات اللازمة لانخراط المنتخب الوطني بالمعسكر الداخلي في 10 مارس المقبل.

وكان المنتخب الوطني قد أوقعته قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، إلى جانب منتخبات، فلسطين، الفلبين ومنغوليا.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: هبوط أسعار الغاز في أوروبا
فنون ومنوعات: وفاة الفنانة المصرية جالا فهمي
مجتمع مدني: دولة أوروبية تبحث عن أجانب للزواج
رياضة: ريال مدريد ينتزع فوزاً صعباً من فاييكانو
علوم وتقنية: أفضل مشروب لخفض مستوى السكر في الدم
رياضة: نيوكاسل يقهر برنتفورد بالدوري الإنجليزي
رياضة: يونايتد يتعادل سلبياً مع واتفورد
علوم وتقنية: 5 أطعمة تزيد نسبة الالتهابات في الجسم
أخبار: افتتاح المختبر الوطني لفحص التربة والمياه ومواد البناء
أخبار: رصد 146 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: بينهم رئيس أوكرانيا.. ممثلون ورؤساء دول
عربي ودولي: الرئيس الأوكراني يغادر العاصمة كييف
أخبار: فلكي يمني يحدد متى أول أيام رمضان
أخبار: الأعمال المنزلية تقلل من أمراض القلب لدى النساء
فنون ومنوعات: حقيقة مرض عادل إمام ونقله إلى المستشفى
عربي ودولي: الرئيس الأوكراني: لن أغادر كييف
عربي ودولي: تشديد الحراسة الأمنية على الموانئ الأوكرانية
فنون ومنوعات: ميركل تتعرض للسرقة أثناء تسوقها
علوم وتقنية: ما تأثير تناول قرع العسل على صحتك؟
أخبار: العدوان يستهدف 3 محافظات بـ27 غارة
أخبار: الأمين المساعد يعزي بوفاة الشيخ الشوذبي
أخبار: ضحايا مدنيون بقصف سعودي على صعدة
أخبار: رصد 147 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
رياضة: نقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى باريس
مجتمع مدني: هذه أسباب الأرق مع تقدم السن
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022