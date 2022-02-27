المؤتمرنت -

الدرويش: لا أضرار لسكري البول

أكد استشاري الباطنية و السكري والغدد الصماء، الدكتور مطهر الدرويش، أن سكر البول لا يتسبب بأي أضرار على المريض المصاب نهائيا، مشيراً إلى أن الإصابة به غير معروفة السبب.



وقال الدكتور الدرويش إن سكر البول هو مرض حميد يمكن التعامل معه ولا يوجد منه أي مشاكل وانه إلى الآن لم تتضح علميا أسباب الإصابة بهذه المرض ، موضحاً بأن سكر البول هي ظاهرة نادرة جداً ونسبة الإصابة به حالة واحدة لكل مائة ألف حالة.



ووفقاً للدرويش “ ليس بالضرورة أن يعاني مريض سكري البول من داء سكري الدم لأن مريض سكري الدم نطلق عليه مريض بالسكر إذا تجاوزت أرقام السكر في الدم رقم 200 أو 250 فأعلى“، مضيفاً“ وهنا يبدأ يظهر الإصابة بسكر البول وهذا طبيعي جدا لأن سكري الدم يصاحبه سكري البول هو طبيعي وأمر مفروغا منه وبإمكان المصاب أن يتحمل أو التعايش معه بشكل طبيعي جدا“.



وأفاد استشاري السكري والغدد الصماء أن سكري البول نوعان النوع الأول يظهر في البول وبشكل عادي وغير مصاحب لمرض وبدون أي سبب يذكر وهو طبيعي وليس له أي مشاكل أو أضرار، أما النوع الثاني النوع فهو سكر البول ويكون مصاحب لداء السكري “ سكري الدم “ وأيضا يكون بسبب خلل مركزي بالجهاز العصبي المركزي بالدماغ يؤثر على هرمون تنظيم البول أو يكون أسبابه كلوي بمعنى عدم انتظام عمل الكلى في تنظيم البول فيؤدي إلى زيادة التبول.



وأضاف “ وبالتالي فإن سكري البول يكون مصاحب لمرضى سكري الدم وموجود في جميع أمراض السكري“.



ويلفت الدكتور الدرويش إلى أن سكري البول يعمل أحيانا على سحب الماء من الكلى والجسم مما يؤدي إلى زيادة إدرار البول المتوسط وليس الغزير مثل المصابين بداء سكري الدم وأحيانا أخرى يتم عمل الفحص لمعرفة السكري ولكن النتائج تؤكد عدم وجود سكري أو يكون ضئيل جدا. *المجلة الطبية

