المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -

غازي يؤكد على ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية والاستنفار لمواجهة العدوان

أكد وزير التعليم الفني والتدريب الفني الاستاذ غازي أحمد علي أن المؤسسات التعليمية سطرت نماذج مشرفة من الصمود، من خلال استمرارها في أداء مهامها ودورها التعليمي رغم العدوان والحصار الجائر على اليمن على مدى سبع سنوات.



وقال غازي لدى حضوره فعالية تدشين حملة إعصار اليمن للتحشيد والاستنفار لمواجهة العدوان التي نظمتها وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وصندوق تنمية المهارات اليوم بصنعاء، إن العدوان استهدف كل مقدرات الوطن ومقومات الشعب اليمني بشكل غير مبرر، وهو ما يتوجب على الجميع مواجهة العدوان ودعم الجبهات بالرجال والمال وفي مختلف الجوانب وكلاً من موقعه.



ونوه الوزير غازي خلال الفعالية الى ضرورة تكاتف وتوحيد الجهود وتعزيز قوة وثبات الجبهة الداخلية، والتصدي الى المحاولات التي تستهدف شق الصف أياً كانت.



وأشار الى المستجدات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم، كتنبيه لليقضة ومواكبة التطوارات بما يسهم في تعزيز الانتصارات التي يسطرها أبطال القوات المسلحة والأمن واللجان والشعبية وثبات وصمود الشعب اليمني العظيم، حتى ينتهي العدوان ويتحقق النصر العظيم بإذن الله.

