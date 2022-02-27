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أخبار
المؤتمر نت - كيف تعرف أنك لا تنام جيدا.؟

كيف تعرف أنك لا تنام جيدا وماذا يحدث لجسدك.؟

المؤتمرنت - متابعات -
كيف تعرف أنك لا تنام جيدا وماذا يحدث لجسدك.؟
يحتاج الجسم إلى قسط محدد من النوم كل يوم حتى يكون قادرا على أداء وظائفه الحيوية بالكفاءة المطلوبة.

وترتبط فترة النوم التي يحصل عليها الجسم وتوقيته بالحالة الصحية لجسم الإنسان، فإذا كنت تحصل على القسط الكافي من النوم، فإن ذلك يؤثر على صحتك إيجابيا والعكس عندما لا تحصل على نوم كاف خاصة أثناء الليل.

ويقول موقع "ويب ميد" إن عدم حصول الإنسان على قسط كاف من النوم يوميا يؤدي إلى ظهور علامات تشير إلى ذلك في مختلف أعضاء الجسم.

ولفت الموقع إلى أن أول علامة من العلامات التي تدل على أنك لا تنام بصورة جيدة على انخفاض مستوى التركيز والقدرة على تذكر الأشياء، مقارنة بمن يحصلون عن نوم كاف.

وتؤدي قلة النوم إلى شعور الإنسان بحالة مزاجية غير مريحة، كما أنه يكون دوما بحاجة إلى شرب المزيد من المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين مثل الشاي والقهوة.

وتعد زيادة الوزن من العلامات التي تظهر عندما تعاني من نقص النوم لفترة كبيرة، بينما يظهر تأثير قلة النوم على العين عن طريق ظهور دوائر داكنة حول العين وعلامات حمراء بداخلها.

كما تتسبب قلة النوم في شعورك بحالة نفسية سيئة إضافة إلى الشعور بالاكتئاب.*سبوتنيك








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