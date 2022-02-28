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المؤتمر نت - محذراً سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية نتيجة لهطول الأمطار وتشكل الشابورة المائية أو الضباب.

تنبيه هام للمواطنين في بطون الأودية ومجاري السيول

المؤتمرنت -
تنبيه هام للمواطنين في بطون الأودية ومجاري السيول
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفرقة على معظم المحافظات خلال ال24 ساعة المقبلة .

وأفاد المركز في نشرته الجوية باستمرار حالة عدم استقرار الأجواء في المرتفعات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية.

وأشار الى انه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من المرتفعات الغربية من صعده شمالاً وحتى تعز جنوباً ، وقد تمتد الى الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، الضالع، أبين وشبوة.

ولفت الى انه قد تهطل أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول محذراً سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية نتيجة لهطول الأمطار وتشكل الشابورة المائية أو الضباب.

وأوضح المركز أن كمية الامطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في ذمار : 3.5، السدة( اب ) : 1.5 .








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