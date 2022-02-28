المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ العاصمي

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / قاسم مهدي العاصمي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعمل الوطني الجاد قضى معظمه في خدمة الوطن والمجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ / علي قاسم مهدي العاصمي، واخوانه وكافة آل العاصمي بمديرية الشغادرة محافظة حجة، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه ومواساته في هذا المصاب الأليم..



مبتهلاً الى الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وجميع أصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان.



"انا لله وانا اليه راجعون".

