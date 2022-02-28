المؤتمرنت -

الامين العام يواسي آل العذيب

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة الى الاخ/ حميد محمد علي العذيب، مدير عام الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، وإخوانه وكافة آل العذيب، بضلاع همدان بوفاة والده ، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وعظيم مواساته بهذا المصاب الأليم.



سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون"

