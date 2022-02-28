المؤتمرنت -

الأمم المتحدة : 500 ألف لاجئ من أوكرانيا

اعلنت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم، إن أكثر من 500 ألف شخص فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية.



ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن رئيس المفوضية، فيليبو غراندي، عبر "تويتر" "فر أكثر من 500 ألف لاجئ حتى الآن من أوكرانيا إلى دول مجاورة".



واعلنت الناطقة باسم المفوضية الأممية التى يقع مقرها في جنيف، شابيا مانتو، إنها سوف تقدم قريبا تفاصيل حول الأرقام حسب البلد.



من جانبها، قدرت مفوضة الشؤون الداخلية والهجرة بالاتحاد الأوروبي، عدد اللاجئين الأوكرانيين بحوالي 400 ألف شخص حتى الآن.



وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربك أن الاتحاد الأوروبي مستعد لقبول جميع اللاجئين من أوكرانيا الذين يصلون إلى أراضي التكتل، وقالت: "سنقبل كل الأوكرانيين.. أظهرنا أننا كأوروبيين أقوى بكثير مما توقعه البعض".



وأيد وزراء الداخلية الأوروبيون أمس الأحد بأغلبية كبيرة خطة منح حماية مؤقتة للأوكرانيين الفارين من الأعمال القتالية، والذين قد تصل أعدادهم إلى "الملايين".



وبدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا الخميس الماضي لحماية سكان دونباس ونزع سلاح أوكرانيا وإزالة التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

