المؤتمرنت -

إعلان هــام لشركة النفط

أعلنت شركة النفط اليمنية، مساء الاثنين، عن تخصيص محطات بترولية لمرضى الفشل الكلوي.



وأوضحت الشركة في بيان لها، بأنها خصصت مسارات مستقلة لتموين سيارات مرضى الفشل الكلوي يوم غد الثلاثاء 01 مارس2022م في كلا من صعدة وذمار والبيضاء، بهدف تيسير حصولهم على الحصة التموينية دون صعوبات إضافية.



وأشارت الشركة إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الطبية ذات العلاقة لضمان استكمال إجراءات التحقق بسرعة وسهولة ولما فيه التخفيف من معاناتهم قدر المستطاع عبر تخصيص عدد من المحطات في المناطق المذكورة.



وجاءت المحطات على النحو التالي:



1- محطة عبدالله يحيى حادر- مدينة صعدة / سحار – الطلح .



2- بالنسبة لمدينة ذمار والبيضاء فهناك طرمبة مخصصة للأخوة مرضى الفشل الكلوي في كل المحطات العاملة ليوم غد.