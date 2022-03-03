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أخبار
المؤتمر نت - رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 192 خرقاً جديداً لقوى العدوان في محافظة الحديدة

رصد 192 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة

المؤتمرنت -
رصد 192 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة
رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 192 خرقاً جديداً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات 4 غارات لطيران حربي على الفازة، وتحليق 9 طائرات حربية في أجواء الفازة والجراحي وحيس والجبلية، و7 طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً استحداث تحصينات في مقبنة والجبلية وحيس، و31 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 167 صاروخاً وقذيفة و126 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.








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