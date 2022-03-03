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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الأستاذ أحمد الحربي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الأستاذ أحمد محمد الحربي عضو مجلس الشورى، بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.



وأشاد الشيخ صادق بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية المشرّفة، ورصيده الحافل بالنضال، حيث كان من الشخصيات الوطنية المتخصصة في التنمية من خلال تقلده للعديد من المناصب في هيئات التعاون الأهلي للتطوير، والمجالس المحلية للتطوير التعاوني، ووزارة الإدارة المحلية، وآخرها وكيلاً للوزارة، لينتقل بعدها للعمل مدرساً بجامعة صنعاء، ثم نائباً لعميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية، ومن ثم عضوًا في مجلس الشورى، التي جسد فيها أروع الأمثلة في العطاء والبذل والتضحية من أجل الوطن.



وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي والمواساة لأبناء الفقيد زهوان، ونشوان، وغمدان وكافة آل الحربي بمديرية حيفان محافظة تعز في هذا المصاب الذي عم ألمه الجميع.



وأشار أبوراس إلى أن الفقيد الحربي كان من الشخصيات الوطنية المحبة للسلام ومن المناهضين للعدوان، وكانت له بصمات في العمل الإنساني وإصلاح ذات البين.. سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون".