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أخبار
المؤتمر نت - أصيب السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا ميخال برودسكي،

إصابة السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا

المؤتمرنت -
إصابة السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا
أصيب السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا ميخال برودسكي، إثر حادث وقع في بولندا حيث يمارس من هناك مهام عمله، ويجري حاليا نقله إلى إسرائيل لتلقي العلاج، حسبما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان نشرته قناة «كان» الإسرائيلية الرسمية: «أصيب سفير إسرائيل في أوكرانيا ميخال برودسكي، بجروح طفيفة إثر حادث سير في بولندا».

وأضافت الخارجية الإسرائيلية: «سيجري إجلاء السفير إلى إسرائيل لتلقي العلاج الطبي، وسيعود بعد ذلك إلى طاقم السفارة، وإلى أن يعود إلى المنصب، سيحل محله رئيسة قسم أوروبا وآسيا في وزارة الخارجية السفيرة سيمونا هالبرين».








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