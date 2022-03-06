المؤتمرنت -

التأمينات تبدأ غدا صرف معاشات شهر مارس

تبدأ المؤسّسةُ العامة للتأمينات الاجتماعية، غدا الأحد صرف معاشات شهر مارس 2022م، للمتقاعدين والمتوفين من العاملين في القطاع الخاص والمختلط، في أمانة العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات.



وأكّـدت المؤسّسة في بيان لها أن عمليةَ صرف معاشات العجز والشيخوخة والوفاة للعاملين في القطاع الخاص، لشهر مارس 2022م، تأتي في إطار استمرار المؤسسة في صرف المعاشات ومختلف المنافع التأمينية بصورة شهرية منتظمة ودون أيّ انقطاع، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن جراء العدوان والحصار.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد البيان حرص المؤسسة على تقديم كُـلّ التسهيلات للمؤمن عليهم بما يفضي إلى تقاضيهم لمعاشاتهم ومنافعهم التأمينية دون أيّ انقطاع أَو تأخير.



يشار إلى أن المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية تواصل صرف معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في القطاع الخاص وكذا التعويضات والمنح المقرة في القانون، وذلك بداية كُـلّ شهر، في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الاجتماعية لكل العاملين، وفقاً للإمْكَانيات المتاحة.



وخصصت المؤسسة الرقم المجاني 8001001 لاستقبال الاستفسارات والشكاوى لمعالجة أي إشكاليات للمؤمن عليهم وباقي العاملين في القطاع الخاص.

