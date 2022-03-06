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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ/ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الاستاذ/

الأمين العام المساعد يواسي آل جسار

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يواسي آل جسار
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ/ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الاستاذ/ جمال محمد مسعد عبده جسار، الذي انتقل الى جوار ربه وهو في ريعان شبابه، بعد حياة قضاها في خدمة الوطن في مجال التعليم.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ / علي محمد مسعد جسار، وإخوانه، والى نجل الفقيد / جبر جمال محمد مسعد جسار، وإخوانه وكافة آل جسار بمديرية مغرب عنس محافظة ذمار، أعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن أصدق التعازي وعظيم المواساة في هذا المصاب .

سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

”إنا لله وإنآ إليه راجعون”.








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