المؤتمرنت -

الوهباني يعزي القيادي المؤتمري العماري بوفاة شقيقه

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى القيادي المؤتمري الأستاذ موسى حسن العماري، في وفاة شقيقه عبده حسن العماري، الذي وافاه الاجل وهو يتلقى العلاج في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء جراء المرض الذي الم به.



وعبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه ومواساته للأستاذ موسى العماري وباقي أفراد الأسرة وكافة آل العماري بمحافظة الضالع في هذا المصاب.. مبتهلاً الى الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وجميع أصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان.



"انا لله وانا اليه راجعون".