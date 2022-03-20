المؤتمرنت -

حذرت من تبعات الحصار.. عمليات نوعية مرتقبة للجيش اليمني في عمق العدوان





كشفت القوات المسلحة اليمنية تنفيذها تنفيذ عمليةَ "كسرِ الحصارِ الثانيةَ" باستهداف عدداً من الأهدافِ الحيويةِ والمهمة في العمق السعودي، بدفعة من الصواريخِ البالستيةِ والمجنحةِ والطائراتِ المسيرة.

وذلك في إطارِ ردِّها المشروعِ على استمرارِ العدوانِ والحصارِ على الشعب اليمني.



وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أن العملية العسكرية استهدفت اهدافا حيوية في مناطقَ أبها وخميسِ مشيط وجيزانَ وسامطةَ وظهرانَ الجنوبِ.





وقال العميد سريع إن القوات المسلحة اليمنية قادمةٌ على تنفيذِ عمليات عسكرية نوعية لكسر الحصار الظالم ستشمل أهدافاً حساسةً لم تكن في حسبانِ العدوِّ .



وفي بيان لها اليوم كشفت القوات المسلحة اليمنية امتلاكَها إحداثياتٍ متكاملةٍ ضمنَ بنكِ أهدافٍ خاصٍ يضمُّ عدداً كبيراً من الأهدافِ الحيويةِ قد تُستهدف في أي لحظة.

محذرة العدوَّ من تبعاتِ استمرارِ الحصارِ، على منشآتهِ ومشاريعهِ الاقتصاديةِ.





