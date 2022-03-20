الأحد, 20-مارس-2022 الساعة: 09:54 م - آخر تحديث: 09:53 م (53: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الحرب الباردة أكثر "سخونةً" هذه المرة
شوقي‮ ‬شاهر
لهذا تنزعج الهوية من إصلاحات المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
لماذا هذا الحقد من معظم حكام الخليج على اليمن وسورية والعراق؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
أخبار
المؤتمر نت - أكد وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم، أن الوزارة ستباشر صرف نصف راتب شهر مايو ٢٠١٨ م السبت القادم

صنعاء.. المالية تعلن صرف نصف راتب السبت المقبل

المؤتمرنت -
صنعاء.. المالية تعلن صرف نصف راتب السبت المقبل
أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم، أن الوزارة ستباشر صرف نصف راتب شهر مايو ٢٠١٨ م السبت القادم.

وأوضح نائب رئيس الوزراء وزير المالية، أن الوزارة قد خاطبت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات قبل اسبوع، حسب توجيهات فخامة مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، لسرعة موافاتها بكشوفات المرتبات وإبلاغ الجهات بذلك.

وأشار في تصريح لوكالة سبأ، إلى أن وزارة الخدمة بصدد التجهيز لذلك وفور وصول الكشوفات ستباشر المالية اصدار التعزيزات للبنك المركزي وتسليم كشوفات المرتبات إلى كاك بنك والبريد حسب الآلية التي تم اعتمادها بالصرف عبر أنظمة الدفع الإلكتروني.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: انخفاض مؤشر مسقط عند الإغلاق
فنون ومنوعات: مشاهير الفن يودعون زكي فطين بكلمات مؤثرة
علوم وتقنية: «إنستجرام» يطرح ميزة جديدة للمستخدمين
أخبار: السياسي الأعلى: اليمن مع السلام الحقيقي وترفض دعوات الاستسلام
أخبار: عمليات نوعية مرتقبة للجيش اليمني في عمق العدوان
أخبار: أمطاراُ رعدية متوقعة في 8 محافظات يمنية
علوم وتقنية: المكوث في المنزل.. هل يؤدي إلى الاكتئاب؟
رياضة: تشيلسي إلى نصف نهائي الاتحاد الإنجليزي
رياضة: بايرن يكتسح يونيون برلين ويعزز صدارته
أخبار: العدوان يشن سلسلة غارات على مأرب وحجة
أخبار: وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اتفاق الحديدة
ثقافة: قائمة مسلسلات رمضان 2022
عربي ودولي: تقدم صيني بتطوير لقاحات ضد أوميكرون
رياضة: رسمياً.. بنزيمة خارج الكلاسيكو
فنون ومنوعات: تصفح الأخبار السيئة سلاح دمار شامل
رياضة: أرسنال يعزز حظوظه الأوروبية بنقاط أستون
عربي ودولي: لافروف: تعاون روسيا والصين سيتوطد
أخبار: كثرة النوم نهاراً تنذر بهذا المرض
أخبار: 3 جرحى في صعدة وخروقات متواصلة بالحديدة
أخبار: بدء اختبارات صفوف النقل في العاصمة صنعاء
أخبار: صفارات الإنذار تحذر من السير بسائلة صنعاء
أخبار: الوهباني يعزي القيادي العماري بوفاة شقيقه
اقتصاد: الذهب يتكبد أكبر خسارة
أخبار: ”جوجل” تنتقم من موظفيها لمناصرتهم فلسطين
مجتمع مدني: أسباب الحساسية الأكثر انتشاراً
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022