المؤتمرنت -

تفاصيل المرحلة الثالثة من كسر الحصار (بيان هام)

علنت القوات المسلحة اليمنية، إطلاق المرحلة الثالثة من عملية كسر الحصار، والتي استهدفت شركة أرامكو في جدة وأهدافا حيوية في جيزان بدفعة من الصواريخ الباليستية والمجنحة طراز قدس2.



وأكدت القوات المسلحة في بيان تلاه المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع أن العملية حققت أهدافها بنجاح.



فيما يلي نص البيان:



بسم الله الرحمن الرحيم



قال تعالى( يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم). صدق الله العظيم



ردا على الحصار والعدوان واستمرارا للعملية العسكرية النوعية الواسعة عملية كسر الحصار الثانية أطلقت القوات المسلحة المرحلة الثالثة من العملية والتي استهدفت شركة أرامكو في جدة وأهدافا حيوية في جيزان بدفعة من الصواريخ البالستية والمجنحة طراز قدس2 وقد حققت العملية أهدافها بنجاح.



إن القوات المسلحة تجدد تحذيرها للعدو السعودي بأنها بدأت بالفعل في توجيه ضربات مركزة وفق بنك الأهداف الخاص بعمليات كسر الحصار كما وعدت بذلك في البيان السابق.



وأنها بالتوكل على الله لن تتردد في توسيع بنك الأهداف خلال المرحلة المقبلة



وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.



عاش اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً



والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة.



صنعاء السابع عشر من شعبان ١٤٤٣هجرية.



الموافق للعشرين من مارس ٢٠٢٢ ميلادية.





