المؤتمرنت -

تحذير هام لسائقي المركبات في الطرقات الجبلية والصحراوية

توّقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وأوضح المركز أن المعطيات الرصدية توضح استمرار وتوسع حالة عدم الاستقرار في الأجواء, متوقعاً هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على سلسلة المرتفعات الجبلية من صعدة شمالاً إلى تعز ولحج جنوباً.



وأشار المركز إلى امتداد هطول الأمطار إلى الهضاب الداخلية خلال ساعات المساء الأولى لمحافظات الجوف ومأرب والبيضاء.



وأفاد المركز باستمرار تواجد العوالق الترابية وبشكل أخف من اليومين الماضيين على أجزاء من المناطق الجبلية والصحراوية والسهول الساحلية مع توقع تلاشيها تدريجياً.



ودعا المركز المواطنين وسائقي المركبات في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية إلى عدم التواجد في مجاري السيول والوديان وأخذ الاحتياطات من تدني الرؤية الافقية أثناء وبعد هطول الأمطار.



وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز، سائقي المركبات على الطرق الصحراوية والهضاب الداخلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب وجود العوالق الترابية.

