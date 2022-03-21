الإثنين, 21-مارس-2022 الساعة: 02:37 م - آخر تحديث: 02:04 م (04: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الحرب الباردة أكثر "سخونةً" هذه المرة
شوقي‮ ‬شاهر
لهذا تنزعج الهوية من إصلاحات المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
لماذا هذا الحقد من معظم حكام الخليج على اليمن وسورية والعراق؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
أخبار
المؤتمر نت - توّقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

تحذير هام لسائقي المركبات في الطرقات الجبلية والصحراوية

المؤتمرنت -
تحذير هام لسائقي المركبات في الطرقات الجبلية والصحراوية
توّقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز أن المعطيات الرصدية توضح استمرار وتوسع حالة عدم الاستقرار في الأجواء, متوقعاً هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على سلسلة المرتفعات الجبلية من صعدة شمالاً إلى تعز ولحج جنوباً.

وأشار المركز إلى امتداد هطول الأمطار إلى الهضاب الداخلية خلال ساعات المساء الأولى لمحافظات الجوف ومأرب والبيضاء.

وأفاد المركز باستمرار تواجد العوالق الترابية وبشكل أخف من اليومين الماضيين على أجزاء من المناطق الجبلية والصحراوية والسهول الساحلية مع توقع تلاشيها تدريجياً.

ودعا المركز المواطنين وسائقي المركبات في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية إلى عدم التواجد في مجاري السيول والوديان وأخذ الاحتياطات من تدني الرؤية الافقية أثناء وبعد هطول الأمطار.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز، سائقي المركبات على الطرق الصحراوية والهضاب الداخلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب وجود العوالق الترابية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: برشلونة يلقن ريال مدريد درساً في عقر داره
مجتمع مدني: 5 عادات غذائية للوقاية من السرطان
عربي ودولي: زيلينسكي يحذر من "حرب عالمية ثالثة"
رياضة: توتنهام يهزم وست هام في البريميرليج
اقتصاد: انخفاض مؤشر مسقط عند الإغلاق
فنون ومنوعات: مشاهير الفن يودعون زكي فطين بكلمات مؤثرة
علوم وتقنية: «إنستجرام» يطرح ميزة جديدة للمستخدمين
أخبار: 145 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة في 24 ساعة
أخبار: السياسي الأعلى: اليمن مع السلام الحقيقي وترفض دعوات الاستسلام
أخبار: عمليات نوعية مرتقبة للجيش اليمني في عمق العدوان
أخبار: أمطاراُ رعدية متوقعة في 8 محافظات يمنية
علوم وتقنية: المكوث في المنزل.. هل يؤدي إلى الاكتئاب؟
رياضة: تشيلسي إلى نصف نهائي الاتحاد الإنجليزي
رياضة: بايرن يكتسح يونيون برلين ويعزز صدارته
أخبار: العدوان يشن سلسلة غارات على مأرب وحجة
أخبار: وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اتفاق الحديدة
ثقافة: قائمة مسلسلات رمضان 2022
عربي ودولي: تقدم صيني بتطوير لقاحات ضد أوميكرون
رياضة: رسمياً.. بنزيمة خارج الكلاسيكو
فنون ومنوعات: تصفح الأخبار السيئة سلاح دمار شامل
رياضة: أرسنال يعزز حظوظه الأوروبية بنقاط أستون
عربي ودولي: لافروف: تعاون روسيا والصين سيتوطد
أخبار: كثرة النوم نهاراً تنذر بهذا المرض
أخبار: 3 جرحى في صعدة وخروقات متواصلة بالحديدة
أخبار: بدء اختبارات صفوف النقل في العاصمة صنعاء
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022