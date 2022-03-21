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أخبار
المؤتمر نت - فيسبوك يحظر مستخدمين من الدخول إلى حساباتهم

لهذا السبب .. فيسبوك يحظر مستخدمين من الدخول إلى حساباتهم

المؤتمرنت -
لهذا السبب .. فيسبوك يحظر مستخدمين من الدخول إلى حساباتهم
فوجئ بعض مستخدمي موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي بحظرهم من الدخول إلى حساباتهم، وذلك ‏بسبب تجاهلهم رسالة بريد إلكتروني من "ميتا" تطلب منهم تفعيل نظام حماية متقدم.‏

وفي أوائل الشهر الجاري، تلقى مجموعة من مستخدمي "فيسبوك" رسالة بريد إلكتروني غامضة تشبه البريد العشوائي، وتحمل عنوانا هو "يتطلب حسابك أمانا متقدما من "Facebook Protect"، ويخبرهم أنهم مطالبون بتشغيل ميزة "Facebook Protect" (عن طريق النقر على رابط في البريد الإلكتروني يتضمن إرشادات واجب اتباعها) قبل حلول تاريخ معين هو 17 مارس/ آذار، وإلا سيتم حظرهم من حسابهم، وفقا لموقع "ذا فيرج".

و"Facebook Protect" هو "برنامج أمني مخصص لمجموعات الأشخاص الذين من المرجح أن يتم استهدافهم من قبل قراصنة ضارين، مثل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمسؤولين الحكوميين"، وفقا لبيان على "فيسبوك".

ومن المفترض أن يقوم نظام الحماية المتقدم بأمور مثل التأكد من مراقبة هذه الحسابات بحثا عن تهديدات قرصنة محتملة، وأنها محمية بواسطة "المصادقة الثنائية".

لكن انتشر على موقع "تويتر" وشبكات اجتماعية أخرى شكاوى من مستخدمين حظرهم "فيسبوك" من الدخول إلى حساباتهم، حتى لو كانت لديهم الضمانات المطلوبة، ويزعم بعضهم أن "المصادقة الثانية" لا تعمل.

كما شكا مستخدمون آخرون من أنهم لم يتمكنوا من اجتياز عملية تفعيل نظام الحماية المتقدم حتى قبل الموعد النهائي، وبالتالي تم حظرهم فعليا من حساباتهم. *سبوتنيك








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