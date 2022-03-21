المؤتمرنت -

وصول سفينة مشتقات نفطية جديدة إلى ميناء الحديدة

أعلنت شركة النفط اليمنية اليوم عن وصول سفينة مشتقات نفطية جديدة إلى ميناء الحديدة.



وأوضح المتحدث الرسمي للشركة عصام يحيى المتوكل، أن ‏السفينة التابعة للأمم المتحدة "مليحه" والتي تحمل 4,222 طن من مادة ‎الديزل وصلت الى ميناء الحديدة.



وقال المتوكل، إمعاناً في تضيق الخناق على أبناء الشعب اليمني قام تحالف العدوان بقيادة أمريكا اليوم باحتجاز سفينة البنزين الإسعافية الثانية "سي ادور" بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة".



وأشار إلى أن احتجاز السفينة تجاهل واضح للمعاناة التي يعيشها الشعب اليمني بسبب النقص غير المسبوق للوقود.. لافتا إلى أن عدد السفن المحتجزة ارتفع إلى ثلاث سفن منها سفينتي بنزين.