المؤتمرنت -

أبو راس يعزي بوفاة القيادي المؤتمري الرصاص

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة القيادي المؤتمري الشيخ/ محمد حمود مرشد الرصاص - عضو اللجنة الدائمة الرئيسية - عضو المجلس المحلي بمحافظة إب، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وأشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد وحضوره السياسي والاجتماعي واسهاماته التنظيمية كواحد من الألف المؤسسين للمؤتمر الشعبي العام في العام ١٩٨٢م .



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى العميد/ عـبدالرحمن حمود الرصاص، والشـيخ/ صالح حمود الرصاص - مدير عام المالية بالمحافظة، والشيخ/ نبيل حمود الرصاص - رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 91 مديرية المخادر، والشيخ/ محمد بن محمد حمود الرصاص، والشيخ/ خالد محمد حمود الرصاص، وكـافـة آل الرصاص بمديرية المخادر، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر، عن خالص العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل،



سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"..

